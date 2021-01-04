سائق يطعن أمين شرطة أثناء حملة مرورية ببنها

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها للقبض على سائق توك توك، طعن أمين شرطة بمرور القليوبية، خلال حملة مرورية بمنطقة كفر الجزار دائرة مركز بنها، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بضبط وإحضار المتهم، والاستعلام عن حالة المصاب.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بطعن سائق توك توك، أمين شرطة بمرور القليوبية، بمنطقة كفر الجزار.

انتقل العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وتبين أنه أثناء عمل حملة مرورية بمنطقه كفر الجزار، حاول أمين شرطة استيقاف توك توك، فقام سائقه بطعنه وفرا هاربا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وجاري ضبط المتهم.

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