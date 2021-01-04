شعبة المستلزمات: يوجد طلب غير مبرر على شراء إسطوانات الأكسجين

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نفى الدكتور محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، ما تردد عن نقص الأكسجين، مشيرًأ إلى أن مصر بها 2250 مستشفى ولم نسمع من قبل أن هناك نقص في الأكسجين.



وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن حدوث نقص في الأكسجين في أي مستشفى سببه إما خطأ إداري أو تفني في شبكة الغازات الموجودة في المستشفى، لافتا إلى أن وزارة الصحة لا تعطي تصريحا لأي مستشفى بدون التأكد من كفاءة شبكة الغازات.



وأكد أن مصر بها 30 شركة ضخمة لإنتاج الغازات ومنها الأكسجين، مضيفا: "مفيش نقص في الأكسجين"، لافتا إلى أن ثمن إسطوانة الأكسجين كان لا يتجاوز 2200 جنيه، ولكن الآن ثمنها وصل إلى 3 آلاف، وذلك بسبب أنه يوجد طلب غير مبرر على شراء الإسطوانات.

