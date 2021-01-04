أسعار النفط تتراجع بالختام بعد جلسة متقلبة





أختتمت أسعار النفط تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع بعد جلسة متقلبة مع ترقب الانقسمات في إجتماع "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج.









وارتفعت أسعار الخام بحوالي 3 بالمائة في التعاملات المبكرة قبل أن تتحول للهبوط وسط القلق من تشديد إجراءات الإغلاق بسبب تزايد انتشار الفيروس.





وقررت "أوبك +" استمرار اجتماعها للغد الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاج النفط لشهر فبراير/شباط، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.





في ديسمبر/كانون الأول، قررت "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير/كانون الثاني، كجزء من زيادة تدريجية بمقدار مليوني برميل يوميًا هذا العام، لكن بعض الأعضاء شككوا في الحاجة إلى الإفراج عن المزيد من النفط بسبب تصاعد حالات كورونا.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.9 بالمائة إلى 47.62 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 49.83 دولار في الاتجاه الصاعد، و47.25 دولار في الاتجاه الهابط.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود المستقبلية للخام القياسي "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.8 بالمائة إلى 51.38 دولار للبرميل، بعد أن تجاوز مستوى 53 دولارا خلال الجلسة.