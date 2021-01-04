"أوبك+" تستأنف المحادثات الثلاثاء بعد انقسام بشأن زيادة إنتاج النفط





تستأنف أوبك+ محادثاتها غدا الثلاثاء بعدما وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط في فبراير شباط مع معارضة السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في حين قادت روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.





واتخذ القرار غير المعتاد لتمديد المفاوضات إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.





ومن المقرر استئناف المفاوضات الساعة 1430 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء.





وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.





وحذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم الأحد خبراء أوبك+ من مخاطر نزولية تواجه سوق النفط.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق اليوم إن مجموعة أوبك+ يجب أن تكون يقظة وحذرة على الرغم من بيئة السوق المتفائلة بشكل عام لأن الطلب على الوقود لا يزال هشا ولا يمكن التكهن بعواقب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.



