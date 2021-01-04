"أوبك+" تستأنف المحادثات الثلاثاء بعد انقسام بشأن زيادة إنتاج النفط

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر

تستأنف أوبك+ محادثاتها غدا الثلاثاء بعدما وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط في فبراير شباط مع معارضة السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في حين قادت روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

واتخذ القرار غير المعتاد لتمديد المفاوضات إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.

ومن المقرر استئناف المفاوضات الساعة 1430 بتوقيت غرينتش غدا الثلاثاء.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.

وحذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو يوم الأحد خبراء أوبك+ من مخاطر نزولية تواجه سوق النفط.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق اليوم إن مجموعة أوبك+ يجب أن تكون يقظة وحذرة على الرغم من بيئة السوق المتفائلة بشكل عام لأن الطلب على الوقود لا يزال هشا ولا يمكن التكهن بعواقب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.

وأضاف قائلا "في أجزاء كثيرة من العالم، حيث زادت معدلات الإصابة (بالفيروس) على نحو يبعث على القلق، يجري تطبيق موجة جديدة من الإغلاقات والقيود وهو ما سيؤثر حتما على معدل التعافي الاقتصادي في تلك البلدان."

أخبار تهمك

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

10:20 م

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

09:29 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

08:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى