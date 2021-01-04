انخفاض حاد في إصابات كورونا الجديدة في فرنسا

سجلت الصحة الفرنسية 4022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في رقم يقل عن ثلث المسجل يوم الأحد بواقع 12489 حالة.

وتعالج فرنسا التي تعمل على تسريع عملية التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تعرضها لانتقادات لبطء وتيرتها في البداية، 24995 مريضا من الفيروس بالمستشفيات وهو أعلى رقم منذ 22 ديسمبر.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في فرنسا حاليا مليونين و659750 حال تحتل بها المرتبة الخامسة عالميا، فيما بلغ متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام 13872، وهو أعلى مستوى في عشرة أيام.

وزادت وفيات المرض بواقع 378 لتصل إلى 65514 مما جعل فرنسا سابع أكثر دول العالم بعدد ضحايا الفيروس.