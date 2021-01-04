مورينيو: مواجهة نصف نهائي كأس الرابطة أهم مباراة لنا هذا الموسم

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد مدرب توتنهام هوتسبير، جوزيه مورينيو، اليوم الإثنين، أن مواجهة برنتفورد غداً الثلاثاء، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، أهم مباراة منذ توليه مسؤولية تدريب النادي اللندني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

لم يفز توتنهام بأي لقب منذ التتويج بكأس الرابطة في 2008، وقال مورينيو الذي فاز باللقب أربع مرات، إنه يتطلع لتحقيق رقم قياسي شخصي بفوزه بالبطولة، وإنهاء غياب توتنهام عن الألقاب.

وقال المدرب البرتغالي للصحافيين: "أعتقد أنها أهم وأكبر مبارياتي منذ تولي تدريب توتنهام، بالنسبة لناد يسعى للفوز بالألقاب منذ سنوات طويلة، أود قول ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لي كل بطولة مهمة، هذه طريقتي للنظر للأشياء، خاصة في ناد لا يملك ألقاباً، أعتقد منذ أكثر من عشر سنوات. كل بطولة تكتسب أهمية كبرى".

وتابع: "إذا نجحنا في الفوز بمباراتين نحصد للقب، بالطبع سنخوض مباراتين صعبتين، وأعتقد أن الفوز سيكون جيداً للغاية للنادي واللاعبين".

وقال مورينيو أيضاً إنه ينتظر معرفة الموعد الجديد لمباراة الفريق على أرضه في الدوري الممتاز أمام فولهام، بعد إلغاء قمة لندن التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 في معسكر الضيوف.

وأضاف مورينيو: "لست سعيداً بما حدث بشأن المباراة منذ اليوم الأول، ولم أتخيل أن يتم تأجيلها، لا أريد الحديث عن نهائي كأس الرابطة، لأنه ربما يتأهل برنتفورد للنهائي وليس نحن، لكني أود معرفة متى سنواجه فولهام، ونرفض تماماً أن يتم عقابنا بسبب الجدول المزدحم بالمباريات كما حدث في بداية الموسم".

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