وزير الطيران: نجهز لاستقبال منتخبات مونديال اليد منذ شهرين.. وسنسيطر على الوضع

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أكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، أن الجهات المختصة تعمل على استعدادات استضافة مونديال العالم لكرة اليد الذي سيقام فى مصر منذ قرابة الشهرين أو أكثر، لافتا إلى وجود لجنة من وزارات الشباب والداخلية والطيران والصحة والمالية وكل الجهات المعنية لتنظيم كأس العالم لكرة اليد وشكلت ادارة عمليات.



وشدد محمد منار وزير الطيران، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، على أن أولوياتهم وصول الفرق المشاركة فى كأس العالم لمحل الاقامة من المطار للفنادق وفق تنفيذ الاجراءات الطبية شديدة الالتزام.



وتابع: "سنسيطر على الوضع، ومطارتنا منذ بداية الجائحة مزودة بالكاميرات الحرارية، وقدرنا نسيطر على الاعداد والصحة مسيطرة على أوضاع جميع الركاب الذين يأتون الى مصر"، مؤكدا أن الطيران المصري مفتوح على كل دول العالم وتشترط المطارات المصرية نتيجة مسحات طبية فقط ثم فتح المجال للزوار.