عاجل.. إغلاق طريقي السخنة والإسماعيلية لوجود شبورة مائية كثيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق بوابات الاسماعلية من الكليو ٨٦ المتجة إلى بورسعيد، وإغلاق طريق العين السخنة أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة.


وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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