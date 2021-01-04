تامر أمين يفتح النار على رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن ورفضها ارتداء الحجاب : "هقول كلام مش تمام"

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شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على الفنانة رانيا يوسف بشأن تصريحاتها الأخيرة حول الحجاب، واصفا حديثها بأنه مصائب.



وقال "أمين"، خلال تقديمه م برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الإثنين: " مع كل الاحترام للأشخاص ولكن نتقد الأفعال والأقوال"، معقبَا: "فيما يخص أفعال وأقوال رانيا يوسف سكت كثير عليها، خاصة كلامها الأسبوع الماضي البذيء وقصة المؤخرة.. موضوع سخيف جدا مش هتكلم فيه.. وقولت يمكن بتهزر بس هزار سخيف وغير مقبول ورخيص ولا أخلاقي ".



ووجه تامر أمين نصيحة للفنانة قال فيها: إذا كنت لا تحسنين الكلام لا تجري حوارات، كما نصح المحررين في المواقع الصحافية الإلكترونية الخبرية بانتقاء اللفظ الصحيح، والكف عن استخدام مصطلح مثل "رانيا يوسف تظهر بفستان مثير" لأنه إعلاميا خطأ، منتقدا حديثها عن الحجاب.





يذكر أن رانيا يوسف من أكثر الفنانات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، سواء بتصريحاتها فى البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، أو ملابسها الجريئة فى جلسات التصوير أو بظهورها اللافت على السجادة الحمراء للمهرجانات.



وأثارت رانيا يوسف غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتصريحاتها الأخيرة في البرنامج العراقي "الفارس" مع الإعلامي نزار فارس، التى تحدثت خلالها عن ضجة امتلاكها "مؤخرة مميزة"، حيث قالت إن هذا شيء يسعدها، ولم تتوقف تصريحاتها المثيرة للجدل عند هذا الحد، حيث ظهرت فى جزء آخر من الحوار لتبدى رأيها فى ارتداء الحجاب، حيث قالت ردًا على سؤالها عن إمكانية ارتدائها الحجاب: "يا ساتر ليه كده.. الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى".



وتابعت: "من امتي يا جماعة كنا محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات ام كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة".

