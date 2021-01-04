الجزائر تسجّل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 100645 إصابةً.

 

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت خمس حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2776 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 191 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67999 حالةً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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