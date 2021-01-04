موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام بطل النيجر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشراك أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام سونيديب بطل النيجر.





ويغيب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر عن مباراة الغد لعدم جاهزية اللاعب بعدما تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.





وأصبح بيكهام الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراة الغد أمام سونيديب خاصة وأنه لعب أخر مباراة الذهاب في النيجر في نفس المركز ثم خاض مواجهة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة بشكل أساسي.







