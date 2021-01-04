موسيماني يستقر على بديل محمد هاني أمام بطل النيجر

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إشراك أحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام سونيديب بطل النيجر.

ويغيب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر عن مباراة الغد لعدم جاهزية اللاعب بعدما تعافى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأصبح بيكهام الأقرب لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراة الغد أمام سونيديب خاصة وأنه لعب أخر مباراة الذهاب في النيجر في نفس المركز ثم خاض مواجهة الأهلي الأخيرة أمام وادي دجلة بشكل أساسي.


ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء بطل النيجر في المباراة التي ستقام على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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