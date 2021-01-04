علي لطفي يقترب من حراسة مرمى الأهلي أمام بطل النيجر

بات علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الأقرب لحماية عرين الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر في المباراة التي ستقام على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الحارس الأساسي محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب من أجل إراحته حيث شارك الشناوي بشكل أساسي في مباريات الفريق الفترة الماضية.





ويعود لطفي حراسة مرمى الأهلي كأساسيا للمرة الأولى منذ 65 يوم وتحديدًا منذ مباراة طلائع الجيش التي لعبها أساسيا في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.



