عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن القمة الخليجية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك طائرة قطرية دخلت الاجواء السعودية لأول مرة منذ 2017، مشيرا إلى أن المعلومات تشير إلى انها خطوة أولى في إتجاه المصالحة الخليجية مع قطر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك أخبار أن أمير قطر سيحضر القمة الخليجية في السعودية غدا، لافتا إلى أن ملك البحرين لن يحضر القمة، والتمثيل الإماراتي في القمة ليس واضحا حتى الآن.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن ولي العهد السعودي أدلة بعدد من التصريحات تفيد أنه من المأمول أن قمة العلا تكون بداية لعودة اللحمة الخليجية.

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