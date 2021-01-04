غرفة الصناعات: تحويل السيارات للغاز سيُخفض قيمة استهلاك الوقود 50% (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد المهندس عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القيادة السياسية مهتمة بتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي، ولكن حتى الان لم تنتج أي سيارة تعمل بالغاز مباشرة، موضحا أن جميع السيارات تعمل بالبنزين ثم تحول إلى الغاز.

وأشار عبد المنعم القاضي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن فوائد تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي متعددة وأهمها أن قيمة استهلاك الوقود ستنخفض 50% والراكب سيستفيد والبيئة ستصبح نظيفة.

وأضاف عبد المنعم القاضي، أن الدولة ستستفيد من تحويل السيارات لان الغاز موجود بكثرة فى مصر ولن تكون هناك أحمال على ميزانية الدولة من خلال اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة من البترول وسيؤدي تحويل السيارات للغاز إلى بداية التصنيع محليا، مفيدا بأن أحد الشركات المصرية تتواصل مع شركات عالمية للتحويل.

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