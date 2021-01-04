رئيس الطب الوقائي: "مصر رائدة فى مكافحة كورونا ومفيش حاجة تستدعى القلق" (فيديو)

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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي، أن المؤسسات الصحية المصرية حريصة على كل المواطنين وأن مصر لها دوري ريادي منذ بداية جائحة كورونا فى شهر يناير من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر منذ البداية وضعت خطة مهنية وتتابع كل الأوضاع فى العالم لتصحيح المسار أولا بأول.



وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ما أثير من لغط على مواقع السوشيال ميديا أظهر أن منظومة الصحة فى مصر متكملة، مؤكدا أن لدينا منظومة صحية الكترونية تشمل جميع مستشفيات مصر.



واستكمل: "عندنا منظومة الكترونية تعرفنا نسبة الاشغال فى الاقسام الداخلية وأجهزة التنفس والاسرة فى العناية المركزة، ومحصلش عندنا حاجة تستدعى القلق، والمنظومة الصحية اللى تمت فى مصر تخلينا لا نشعر بالقلق، وفى متابعة للمستشفيات بنسبة الإشغالات والادوية فى المستشفيات".