رئيس الطب الوقائي: "مصر رائدة فى مكافحة كورونا ومفيش حاجة تستدعى القلق" (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي، أن المؤسسات الصحية المصرية حريصة على كل المواطنين وأن مصر لها دوري ريادي منذ بداية جائحة كورونا فى شهر يناير من العام الماضي، لافتا إلى أن مصر منذ البداية وضعت خطة مهنية وتتابع كل الأوضاع فى العالم لتصحيح المسار أولا بأول.

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن ما أثير من لغط على مواقع السوشيال ميديا أظهر أن منظومة الصحة فى مصر متكملة، مؤكدا أن لدينا منظومة صحية الكترونية تشمل جميع مستشفيات مصر.

واستكمل: "عندنا منظومة الكترونية تعرفنا نسبة الاشغال فى الاقسام الداخلية وأجهزة التنفس والاسرة فى العناية المركزة، ومحصلش عندنا حاجة تستدعى القلق، والمنظومة الصحية اللى تمت فى مصر تخلينا لا نشعر بالقلق، وفى متابعة للمستشفيات بنسبة الإشغالات والادوية فى المستشفيات".

أخبار تهمك

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ أقل من ساعتين

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

09:29 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

08:42 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى