خيرى رمضان عن فتح الحدود السعودية القطرية: " عُمرنا ما بدأنا عداوة أو خرجنا بتصريح مُهين" (فيديو)

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علق الإعلامي خيري رمضان، على اعلان الكويت أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر، قائلا: "الكلام يفتح الآمال لحل المشاكل وإن كل دولة تعرف حدودها فين وحدود الدول الاخرى، ومصر دائما حريصة على السلام والاداء المحترم".



وأكد الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الدولة الرسمية المصرية لم تخرج يوما في تصريح مهين أو نتحدث في شأن دولة اخرى، مضيفا: "احنا دائما كنا الطرف المعتدى عليه ويتم تشتيته، ومصر عمرها ما بدأت عداوة ولم تدخل في شأن دولة أخرى".



وتابع: "احنا مش ضد المصالحة ومصر لا تبدأ عداوة، واحنا أكثر الناس حرصا على الدول العربية، والبادرة طيبة النهاردة، واحنا كمصر نبحث عن تنميتنا وفتح الحدود بادرة لحل المشاكل".