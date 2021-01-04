وصفات مذهلة لشد الوجه والتخلص من المسام المفتوحة قبل حفل زفافك

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الوصفات التي عليك اتباعها للحصول على بشرة خالية من المشاكل ولشد مسامات الوجه قبل حفل زفافك:

الوصفة (1)
- نظفي وجهك بغسول وجه لطيف معتدل. 
- ثم رشي الماء البارد المثلج على وجهك أو أفركي قطعة ثلج ملفوفة في منشفة على وجهك. 
- ثم اتركيه حتى يجف. 
- يمكنك بعد ذلك تطبيق عصير الليمون الطازج على وجهك، إذا لم تكن بشرتك حساسة.
- بعد تنظيف وجهك يمكنك تطبيق ملعقة من الحليب مع أكسيد المغنيسيوم ووضعها على بشرتك مدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الوصفة (2)
- اخفقي بياض بيضة واضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في حالة كانت بشرتك غير حساسة.
- ثم وطبقيه بالتساوي على وجهك حتى يجف ويشد الجلد. 
- ويغسل بالماء الفاتر يليه الماء البارد.

الوصفة (3)
- انقعي بضع حبات لوز في الماء واهرسيها لتشكيل عجينة مع الماء. 
- تتم إضافة ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وتطبيقه على وجهك مدة 20 دقيقة.

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