وصفات مذهلة لشد الوجه والتخلص من المسام المفتوحة قبل حفل زفافك
الإثنين 04/يناير/2021 - 10:05 م
هناك مجموعة من الوصفات التي عليك اتباعها للحصول على بشرة خالية من المشاكل ولشد مسامات الوجه قبل حفل زفافك:
الوصفة (1)
- نظفي وجهك بغسول وجه لطيف معتدل.
- ثم رشي الماء البارد المثلج على وجهك أو أفركي قطعة ثلج ملفوفة في منشفة على وجهك.
- ثم اتركيه حتى يجف.
- يمكنك بعد ذلك تطبيق عصير الليمون الطازج على وجهك، إذا لم تكن بشرتك حساسة.
- بعد تنظيف وجهك يمكنك تطبيق ملعقة من الحليب مع أكسيد المغنيسيوم ووضعها على بشرتك مدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
الوصفة (2)
- اخفقي بياض بيضة واضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في حالة كانت بشرتك غير حساسة.
- ثم وطبقيه بالتساوي على وجهك حتى يجف ويشد الجلد.
- ويغسل بالماء الفاتر يليه الماء البارد.
الوصفة (3)
- انقعي بضع حبات لوز في الماء واهرسيها لتشكيل عجينة مع الماء.
- تتم إضافة ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وتطبيقه على وجهك مدة 20 دقيقة.