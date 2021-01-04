وصفات مذهلة لشد الوجه والتخلص من المسام المفتوحة قبل حفل زفافك

هناك مجموعة من الوصفات التي عليك اتباعها للحصول على بشرة خالية من المشاكل ولشد مسامات الوجه قبل حفل زفافك:





الوصفة (1)

- نظفي وجهك بغسول وجه لطيف معتدل.

- ثم رشي الماء البارد المثلج على وجهك أو أفركي قطعة ثلج ملفوفة في منشفة على وجهك.

- ثم اتركيه حتى يجف.

- يمكنك بعد ذلك تطبيق عصير الليمون الطازج على وجهك، إذا لم تكن بشرتك حساسة.

- بعد تنظيف وجهك يمكنك تطبيق ملعقة من الحليب مع أكسيد المغنيسيوم ووضعها على بشرتك مدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.





الوصفة (2)

- اخفقي بياض بيضة واضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في حالة كانت بشرتك غير حساسة.

- ثم وطبقيه بالتساوي على وجهك حتى يجف ويشد الجلد.

- ويغسل بالماء الفاتر يليه الماء البارد.





الوصفة (3)

- انقعي بضع حبات لوز في الماء واهرسيها لتشكيل عجينة مع الماء.

- تتم إضافة ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون وتطبيقه على وجهك مدة 20 دقيقة.