وزير النفط الكويتي يعلن عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين

أعلن الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت، في الطبقات الجوراسية في مناطق مختلفة من البلاد إضافة إلى اكتشاف امتداد الجزء الشمالي من حقل برقان الكبير ضمن عمليات تطوير الحقل.





وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أوضح الفارس أن الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي لدولة الكويت وأظهرت نتائج التقييم الأولية أن مساحة الحقل تقدر 70 كيلو مترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجية تبلغ 1452 برميلا من النفط الخفيف في اليوم.





وبيًن الفارس أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمالي الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي وأسفرت النتائج الأولية عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلا وغاز مصاحب بواقع 2.78 مليون قدم مكعبة في اليوم.





ولفت إلى أن الاكتشافين الجديدين يضيفان أهمية استراتيجية للجزء الشمالي من البلاد اذ لم يتم استكشاف المنطقة من قبل.





وأفاد بأنه تم اكتشاف "نفط تقليدي" أيضا في شمال حقل برقان الكبير في مكامن واره ومودود وبرقان اذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها العام 2020 لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل وهو ما يمهد الطريق لإضافة المزيد من الاحتياطيات.