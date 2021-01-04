عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
وجه الأوروجوياني سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي رسالة جديدة بشأن رحيله إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية".


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام كتب سيرينو " سأحقق حلمي ربما ليس اليوم ولكن غداً عاجلاً أم آجلاً".


ونشر اللاعب صورة بقميص صن داونز في يملعب إستاد القاهرة الدولي أثناء مواجهة المارد الأحمر في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صن داونز سيرينو الاهلي

أخبار تهمك

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

منذ ثلث ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

ثنائية "معلول" تُرسخ "عقدتين" للأهلي أمام ماميلودي صن داونز

صن داونز يوجه صفعة جديدة للأهلي بشأن صفقة الساحر

خاص.. تطورات جديدة بشأن ضم صفقة سيرينو للأهلي

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

الأهلي يجهز عرضا لضم سيرينو في الميركاتو الشتوي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

08:42 م

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

09:29 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى