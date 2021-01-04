عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

وجه الأوروجوياني سيرينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي رسالة جديدة بشأن رحيله إلى النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية".









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام كتب سيرينو " سأحقق حلمي ربما ليس اليوم ولكن غداً عاجلاً أم آجلاً".









ونشر اللاعب صورة بقميص صن داونز في يملعب إستاد القاهرة الدولي أثناء مواجهة المارد الأحمر في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي.



