توقعات بتعافي بطئ لحركة الطيران في أوروبا

رجًح تقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية اليوم تعافيًا بطيئا لحركة الطيران في أوروبا خلال العام الحالي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.









و توقعت المنظمة أن يكون عدد رحلات الطيران والركاب نحو 51% فقط من مستواه قبل الجائحة، وذلك بعد إلغاء حوالي 1ر6 مليون رحلة وخسارة 7ر1 مليار راكب خلال العام الماضي.









و قالت المنظمة أنه في حين كانت شركات الطيران من المستفيدين الرئيسيين من الدعم الذي قدمته الحكومات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال العام الماضي، فإنه من المرجح أن تعتمد المطارات بشدة على الدعم الحكومي خلال العام الحالي.









و أكد إيمو بيرنان المدير العام للمنظمة قائلا: "نحن واثقون من أن التعافي سيبدأ التشكل خلال 2021 مع استخدام اللقاحات في العالم.