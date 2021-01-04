عدد مرات تبرز الرضيع يوميا.. وهذه الحالات تستدعي استشارة طبيب الأطفال فورا

نقدم لكم في المقالة التالية عدد مرات تبرز الرضيع يوميا، فهي تختلف من الأطفال حديثي الولادة للذين تخطوا أكثر من أسبوع، ومن يعتمدون على الرضاعة الطبيعية وغيرها من الصناعية.





الرضاعة الطبيعية

الطفل حديث الولادة من الطبيعي جداً أن يتبرز بعد كل رضعة، وذلك أثناء الأسابيع الأولى بعد الولادة، وهناك من يتبرز خمس مرات في اليوم حتى يصل لعمر العام الواحد، وبعضهم كل ثلاثة أيام.





وفي حال كان طفلك بعمر اليوم الواحد، فسوف يتبرز مرة واحدة، وعندما يصبح عمره يومين، فسوف يتبرز مرتين في اليوم وهكذا.





وبعد خمسة أيام من عمره يتراوح من مرة واحدة إلى خمس مرات تقريبا، ومن الممكن أن يمر يوم أو أكثر دون أن يتبرز رضيعك عند بلوغه ستة أسابيع من عمره.





الرضاعة الصناعية

الأطفال الذين يتناولون اللبن الصناعي فغالباً ما تكون حركة الأمعاء لديهم أقل كثيراً من أولئك الذين يتغذون على الرضاعة الطبيعية، ولكن يمكنهم التبرز بعد كل رضعة أيضا في حالة انتظام حركة الأمعاء لديهم، ويمكن أن يتبرز الرضيع ثلاث أو أربع مرات يومياً، كما من الممكن أن يمر عدة أيام دون تبرز، ولا داعي للقلق.





لون البراز لدى الطفل الرضيع

- اللون الأسود المائل للخضار بقوام لزج: وهو نوع البراز الذي يخرج في الأيام الأولى بعد الولادة، وهو طبيعي جداً، ولا يستمر إلّا لمدة ثلاثة أيام فقط، وفي حالة استمراره عليك مراجعة الطبيب فورا.





- اللون الأصفر بقوام محبب: وهذا لون البراز الطبيعي للأطفال حديثي الولادة الذين يرضعون من حليب الأم، وتكون رائحته غير نفاذة.





- اللون البيج بقوام غليظ: وهو لون براز الطفل الذي يتناول الحليب الصناعي.





- اللون الأخضر الفاتح والمزبد: وهو اللون الطبيعي لبراز الأطفال حديثي الولادة، ويحدث بسبب قيام الأم بإرضاع الطفل لفترات قصيرة من كل صدر، وعلى الأمهات إرضاع صغيرها من كل صدر مدة 20 دقيقة ولا تقل عن ذلك.





- اللون البني المخضر: وهو لون البراز الذي يحدث عند بدء الطفل بتناول الأطعمة الصلبة غير الحليب.





- اللون الأخضر الغامق: ويصبح لون البراز أخضر غامقاً عند إطعامه الأطعمة الجاهزة التي تحتوي على سولفات الحديد.





هذه الحالات تستدعي استشارة طبيب الأطفال فورا

عليك باستشارة الطبيب في حال لم يتبرز الطفل لأكثر من خمسة أيام.

استشيري الطبيب إذا كان لبراز صلبا وسميكا أو رخوا ومائيا.

براز الطفل فيه دم أو البراز الأحمر.

إذا تبرز الطفل برازاً لونه أسود ولم يكن طفلاً حديث الولادة. إذا تبرز الطفل برازاً لونه أبيض يدل على نقص في المادة الهاضمة التي يتم إفرازها من الكبد، ويجب استشارة الطبيب.



