السعودية تواصل تنفيذ الجولات الرقابية على أسواق الذهب والمجوهرات

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
واصلت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل تنفيذ الجولات الرقابية المشتركة على أسواق الذهب والمجوهرات في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت العاملة في القطاع وضمان حماية المستهلك وحفظ حقوقه.

وأسفرت نتائج الحملة الرقابية على منشآت ومنافذ بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عن تنفيذ 236 زيارة تفتيشية وضبط 175 مخالفة.

وتصدرت المخالفات المضبوطة مزاولة النشاط دون ترخيص وانتهاء التراخيص، وعدم وجود دمغة الصانع أو المستورد "علامة تجارية" المسجلة على المشغولات المعروضة، ومخالفات فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية ومخالفات ضريبة القيمة المضافة.

وتهدف جولات "التجارة" و"الموارد البشرية" و"الزكاة والدخل" للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية المزاولة لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري وغسل الأموال، وحالات عدم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير لعمليات البيع والشراء لمدة 10 سنوات وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

كما تهدف الجولات التفتيشية إلى التحقق من وجود تراخيص سارية للمنشآت المزاولة للنشاط، والتأكد من وجود دمغة "علامة تجارية"، وضبط مخالفات الغش أو الخداع في المعادن والأحجار، بالإضافة إلى أخذ عينات من مشغولات المعادن للتأكد من جودتها، والتحقق من عيارات الذهب، والتأكد من منح المستهلكين فواتير الشراء أو نقص بياناتها والتحقق من عدم تغيير عناوين المنشآت دون موافقة، وعدم بيع المستعمل دون إفصاح، وعدم بيع مشغولات خارج المحل.

وتحث وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، كما تدعو وزارة الموارد البشرية إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالعمالة غير النظامية عبر مركز البلاغات على الرقم 19911 ، في حين تتلقى هيئة الزكاة والدخل بلاغات مخالفات ضريبة القيمة المضافة على الرقم 19993.

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