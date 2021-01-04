وزيرة الصحة تُعلن إطلاق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي الأربعاء المقبل

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي ضمن مبادرة 100 مليون صحة.



وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم، أنه سيتم تفعيل مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي الأربعاء المقبل.



وأوضحت أن المبادرة تتيح الوصول لأكبر عدد من المواطنين للكشف عن حالات كورونا، منوهة بأن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي سيتم تفعيلها من خلال الوحدات الصحية والقوافل الطبية.

