حماده هلال يطلب الدعاء لزوجته عبر "فيس بوك"

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طلب الفنان حماده هلال، الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام حماده هلال، بنشر صورة له ظهر فيها برفقة زوجته وعلق على الصورة قائلاَ:" يارب يشفي ويحفظك ويباركلي فى عمرك ياحته من قلبي ياام عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبه الحنينه بنت الاصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها ❤️ ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".

في سياق منفصل، وقد احتفل الفنان حمادة هلال مؤخرا بتحقيق أغنيته الجديدة "ايه الجمال"، نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها بساعات قليلة عبر قتاته الرسمية.

ونشر حمادة هلال صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله سعيد بردود أفعال غنوة ايه الجمال وان شاء الله شغل تاني".

وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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