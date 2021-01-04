270 ألف جنيه دعم من اللجنة الثلاثية لأندية بنى سويف

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ارسلت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الشيكات الخاصة بالمساهمة المادية لأندية محافظة بنى سويف المشاركة بدورى القسم الثانى والثالث .

وأكد صلاح بدر رئيس فرع منطقة بنى سويف لكرة القدم على حصول أندية بنى سويف والتليفونات وسمسطا على شيكات بقيمة 50 الاف جنيه لكل نادى مشارك بالقسم الثانى .

فيما حصلت فرق الواسطى واهناسيا وببا على شيكات بمبلغ 30 الف جنيه لكل ناد مشارك بدورى القسم الثالث بجانب حصول مركز شباب ناصر على مساهمة مالية بقيمة 30 الف جنيه .