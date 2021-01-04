إصابة شخص بطلق ناري في قنا

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أصيب شخص بطلق ناري بقرية السمطا، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بإصابة علي النجار أبو بكر، 25 عاما، بطلق ناري بالصدر والبطن.



جرى نقل المصاب لمستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.