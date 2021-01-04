كوكاكولا يبدأ استعداداته لسرس الليان بدون راحة

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رفض تامر مصطفى المدير الفنى لكوكاكولا، منح لاعبيه اى راحه عقب مباراة الأمس أمام الزرقا والتى فاز بها الفريق بهدف لجابر سالم.

وخاض الفريق تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب حرس الحدود بالكيلو 4ونص استعداداً لمباراة سرس الليان فى الجولة الثامنة للمجموعة الثانية والمقرر اقامتها الجمعة المقبلة .

وركز مصطفى فى تدريبات اليوم الإثنين، على النواحى الفنية والبدنية خاصة للاعبين الذين لم يشاركو فى مباراة الامس بالاضافة الى تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة صبحى درويش مدرب الحراس .

ومن جانبه، أكد المهندس مجدى اسماعيل رئيس النادى، أن الفوز الذى تحقق على الزرقا امس جاء فى وقته وسيعطى دفعه قوية للاعبين والجهاز الفنى فى المباريات المقبلة .

وطالب رئيس النادى من اللاعبين بضرورة التحلى بالروح العالية والتى ظهرت فى مباراة الزرقا مؤكداً أن مجلس الادارة لن يبخل على الفريق من أجل المنافسة وبقوة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز .

على الجانب الاخر، أشاد تامر مصطفى المدير الفنى بالروح العالية للاعبين خلال المباراة بالإضافة إلى تنفيذهم لكافة النواحى التيكتيكية والتعليمات التى حصلو عليها قبل المباراة وبين الشوطين.