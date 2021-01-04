أستاذ فيروسات يفجر مفاجأة: "كورونا" شهد 1460 طفرة جديدة منذ ظهوره (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور فايد عطية، أستاذ الفيروسات ومناعة بكلية الطب بجامعة شانتو الصينية، إن فيروس كورونا شهد العديد من الطفرات خلال الفترة الاخيرة، مشيرًا إلى أن الفيروس يتحور لمقاومة الأدوية، والهروب من الجهاز المناعي للجسم، وهذه طبيعة الفيروسات المماثلة لفيروس كورونا.

وتابع "عطية"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر بها 3 طفرات جينية لفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة، وهذا الأمر اكتشف في المركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن التحورات أو الطفرات الجينية للفيروس لا يجب أن تصنع الهلع، مثلا حدث الفترة الأخيرة. 

وأضاف:" ما أثبت علميًا حتى الىن هو حدوث 1460 طفرة جينية لفيروس كورونا منذ ظهوره وحتى الآن، والتوقعات تشير إلى حدوث طفرات جديدة، كلها طفرات بسيطة جدًا لا تتجاوز الـ0.1% من التتابع الجيني للفيروس الأصلي". 

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