4 فرق فقط بالقسم الرابع ببنى سويف ومسوؤلى المنطقة : نعمل وفق اللائحة

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أيام قليلة ويسدل الستار عن إنطلاق دورى القسم الرابع بمحافظة بني سويف بمشاركة 4 فرق فقط وهى مركز شباب باروط ونادى سمسطا ونادى نجوم مصر ونادى ولافيينا.

ليثير العديد من التساؤلات حول قلة العدد المشارمة خاصة فى ظل مشاركة 8 فرق بالموسم الماضى ودفع البعض للتساؤل حول دور منطقة بني سويف لكرة القدم فى الأمر.

على صعيد القسم الثالث تشارك 3 فرق وهى الواسطى وببا واهتاسيا فيما تشارك 3 فرق أخرى بدورى القسم الثانى وهى بنى سويف وتليفونات بنى سويف ومركز شباب سمسطا وبالإضافة إلى عدد 4 فرق بالقسم الرابع فإن المنطقة تباشر عملها بعدد 10 فرق فقط.

ويتغيب عن المشاركة فرق الفشن الرياضى ومركز شباب الفشن ومعلمين الوسطي وساحه الوسطي وبوش الرياضى ومركز شباب ناصر والشبان المسلمين ومعلمين ببا.

وفى السياق ذاته تشارك العديد من الفرق بمسابقات الناشئين فقط ، فيما تنادت بعض المطالبات بالاشتراك بمسابقات الفيوم نظرا لقلة عدد الفرق بينى سويف ومما أثر بالتالى على قلة الفرص التدريبية للمدربين للعمل بالأندية.

من جهته قال المحاسب صلاح بدر ، رئيس فرع منطقة بنى سويف لكرة القدم : قانونياً وبحسب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم فنلتزم بعدم أجبار اى فريق على المشاركة خاصة أن هذا الأمر يعود للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات لتلك الأندية ومراكز الشباب ، وهناك بعض المناطق تباشر عملها بوجود فريق واحد ويوجد منطقة المنيا لديها 4 فرق أيضا.

وتابع قائلا : أيضا بدورنا خاطبنا الاتحاد المصرى لكرة القدم بالأمر وطبقا للائحة فسيتم صعود اول وثان مجموعة بنى سويف لمواجهة اول وثان مجموعة المنيا .

واختتم بقوله : نتمنى خلال الفترة القادمة زيادة عدد الفرق المشاركة والتغلب على الأزمات المالية التى واجهت البعض نتيجة الظروف المادية التى حالت دون مشاركتها .

ومن المقرر إجراء فرق بنى سويف المشاركة بدورى القسم الرابع لاختبارات الرابد تيست غدا الثلاثاء وذلك استعدادا لانطلاق المسابقة الجمعه القادمة .

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