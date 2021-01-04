إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

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أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمصرف زراعي، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بإصابة بهاء إبراهيم مرسي، 47 عامًا، ومبروكة محمود أحمد، 56 عامًا، ومحمد أحمد محمد، 47 عامًا، وطفليه أمنية محمد أحمد، 16 عامًا، ومؤمن محمد أحمد، 11عامًا، وباسم شعبان عبدالكريم، 32 عامًا، وياسمين سراج الدين يوسف، 22 عامًا، إثر لنقلاب سيارة ميكروباص بترعة على طريق مصر أسوان الزراعي، بعد كمين الشعانية، في نجع حمادي.



نُقل المصابون لمستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.