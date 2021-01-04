إزالة تعديات مسار محور الوفاء والأمل في مدينة نصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إزالة التعديات والإشغالات فى مسار محور الوفاء والأمل (شينزو آبى) بمدينة نصر، وذلك في المسافة من المنطقة الحرة حتى أول مدخل الهجانة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أن طول المسار يبلغ 8 كم، منهم 2 كم داخل عزبة الهجانة، وجار تنفيذ المحور بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة، وفي إطار تنفيذ محور (الوفاء والأمل)، نقلت ما يزيد عن ال ٩٠٠ أسرة كانت تقطن أسفل خطوط الضغط العالي بعزبة الهجانة، وهي منطقة خطرة، وتم تسكين جميع الأسر في وحدات جديدة مجهزة بكامل الأثاث في مشروع أهالينا بنطاق حي السلام.

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