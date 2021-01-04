جولة لرئيس مدينة أبشواي لمنع انعقاد الأسواق الأسبوعية بالقرى ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات تمكنت خلالها من رفع 200 طن قمامة ومخلفات.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، أن الحملة قد استهدفت مناطق الدسوقي والمنشية وشربا والفنية والكشايكة بالوحدة المحلية بالعجميين والطريق الرئيسي بالوحدة المحلية بالنصارية ومداخل القري الخالدية وابو شنب بالطريق السياحي ابشواي يوسف الصديق، وتمكنت من رفع 200 طن قمامة وأتربة ومخلفات خلال الفترة الصباحية.



كما تم تعلية مطابق الصرف الصحي بالشوارع الجانبية بالوحدة المحلية بشكشوك بحضور لجنة من كلية الهندسة وشفط وكسح المياه الجوفية من داخل غرف الصرف الصحي بعزبة عاشور التابعة للوحدة المحلية بالنصارية.





علي صعيد آخر وفي ضوء متابعة إلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات



قامت الوحدة المحلية بطبهار بالتنسيق مع نقطة شرطة طبهار ومتابعة مواقف سيارات ومتابعة المطاعم والمقاهي وسيارات الأجرة، وكذلك تنظيم المواطنين ومراعاة المسافات الآمنة والإجراءات الاحترازية أثناء أعمال صرف المعاشات بمكتب بريد ابو شنب.



أما فيما يخص الوحدة المحلية بابوكساه فقد قامت الوحدة بإغلاق الطرق أمام الباعة لمنع انعقاد السوق الأسبوعي ومنع أي تجمعات حفاظا علي سلامة المواطنين