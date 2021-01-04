الإفتاء تكشف الحكم الشرعي في الزواج الإلكتروني (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، على ظاهرة الزواج الالكتروني التي انتشرت في مصر والسعودية، حيث شهدت الفترة الاخيرة عقد 40 ألف حالة زواج الكترونيًا.

وقال "عمران"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عقد الزواج عن طريق الإنترنت او مواقع التواصل الاجتماعي امر غير شرعي، بسبب عدم انعقاد مجلس عقد القران، خلاف أن هذا الزواج قد يترتب عليه الكثير من الضرر، خاصة للمرأة.

وأشار الى أن الزواج الإلكتروني أو عبر الانترنت لا يعتد به كعقد زواج، وليس عقدا شرعيا لأنه يفتقد العديد من الشروط الشرعية.

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