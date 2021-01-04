البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات 2021 على ارتفاع

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
أنهت البورصات الأوروبية أول تعملات 2021 اليوم الإثنين، على ارتفاع رغم استمرار زيادة إصابات كورونا.

وارتفعت أسهم شركات الموارد الأساسية بنحو 3.9 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

لا يزال فيروس كورونا هو المحور الرئيسي للأسواق الأوروبية، بعد اكتمال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في ليلة رأس السنة الجديدة.

وبدأت المملكة المتحدة اليوم في طرح لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع "إكسفورد".

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو في الشهر الماضي لأعلى مستوى في عامين ونصف.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 401.6 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.7 بالمائة مسجلاً 6571.8 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.06 بالمائة إلى 13726.7 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 5588.9 نقطة.

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