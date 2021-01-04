"احذروا الخروج في هذا الموعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:26 م
"احذروا الخروج في هذا الموعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا
حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج قبل الساعة 9 صباحًا للطرق الصحراوية والزراعية خاصة إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب كثافة الشبورة على الطرق الرئيسية.
ونصح شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، السائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء شديد على الطرق وتشغيل كل كشافات إضاءة السيارة والقيادة في منتصف الطريق، بجانب ترك مسافات بين الآخرين، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.
ومن جهتها؛ كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .
وتتوقع وجود شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
وعن درجات الحرارة فتكون العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية.