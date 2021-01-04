"احذروا الخروج في هذا الموعد".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا





حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج قبل الساعة 9 صباحًا للطرق الصحراوية والزراعية خاصة إلا للضرورة القصوى، وذلك بسبب كثافة الشبورة على الطرق الرئيسية.





ونصح شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، السائقين بتوخي الحذر و القيادة بهدوء شديد على الطرق وتشغيل كل كشافات إضاءة السيارة والقيادة في منتصف الطريق، بجانب ترك مسافات بين الآخرين، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار.



