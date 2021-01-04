إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
على خلاف

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي حقيقة ما تردد بشأن دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع كريم فؤاد لاعب البترولي المعار من النجوم، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

 

حقيقة مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد

 

وأكد المصدر أن كريم فؤاد يركز فى الفترة الحالية مع إنبي مشيرا إلى أن الاعب لا يلتفت لأية عروض ويترك هذا الأمر إلى وكيل أعماله.

 

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، بعد إشادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي به.

 

 الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية قد أوضحت إهتمام مسؤولي النادي الأهلي بضم كريم فؤاد لاعبي إنبي المعار من النجوم، لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى إلى  بيراميدز.

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