نيمار يحتفل برأس السنة بطريقة مختلفة





استغل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إجازته الأخيرة للاحتفال بأعياد رأس السنة، في إنهاء حدث تاريخي، لم يحدث للعديد من نجوم البرازيل.





حيث نشر نيمار صورته بقميص البرازيل، عبر حسابه عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يترك بصمة قدمه، ليتم عرضها في قاعة المشاهير بملعب ماراكانا.





وتضم هذه القاعة آثار أقدام أفضل لاعبي البرازيل، على مدار التاريخ، أمثال بيليه، وجارينشيا، وزيكو، ورونالدينيو، لينضم نيمار لتلك القائمة.



