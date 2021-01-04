خطوات بسيطة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:08 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
خطوات بسيطة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي عليكم اتباعها لسهولة إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، ونقدم لكم هذا بعدما ازداد البحث في الاونة الاخيرة عن رابط سريع وفعال لسهولة إضافة المواليد الجدد.

ومن جهتها، حددت وزارة التموين المصرية موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين خلال شهر يناير 2021 الجاري، مؤكدة أن تسجيل المواليد الجديد سيتم على موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إضافة المواليد وكذلك تعديل البيانات في البطاقة التموينية عبر الانترنت من خلال التسجيل في بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر وكذلك مكاتب التموين.

موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين 2021
أوضحت الوزارة أن إضافة المواليد ستتم للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة هذا الشهر الجاري.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 
- الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية (اضغط هنــا).
- اختيار ضم أفراد أسرتي.
- ومن ثم اختيار ابدأ الخدمة.
- بعدها تظهر صفحة تقديم الطلبات، وتتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية ومن ثم اختيار المحافظة.
- بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب والمحافظة وعدد الأفراد والمديرية والإدارة التموينية ومن ثم نضغط على مربع موافق على الشروط والأحكام.
- يتم اختيار الأشخاص المراد ضمهم ويشترط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، ومن ثم تسجيل الرقم القومي.

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