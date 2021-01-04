تعليق أحمد موسي على إعادة فتح الحدود بين السعودية وقطر (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على أنباء فتح الحدود بين السعودية وقطر، مؤكدا أن كل دولة لها كامل الحرية في قرارها.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن «كل دولة حرة في قرارها ومصر حرة في قرارها» وذلك بعد تصريحات وزير الخارجية الكويتي بأنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء هذا اليوم.

وقال: "مصر بلد كبيرة أوي ولازم الكل يبقى عارف بره وجوه"، لافتا إلى أن مصر «عمر محد كسرها» ولا تسمح بأي ضغط من أي حد.

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