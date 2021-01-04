عاجل.. إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الماضية من إيطاليا عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وفي بيان نشره الفريق عبر موقعه الإلكتروني أكد أن ألكيس ساندرو يخضع للعزل المنزلي بعد أن أثبتت المسحة الطبية التي قام بها بإصابته بالفيروس.


في الوقت الذي يواصل فيه النادي مع السلطات الصحية سبل تحديد التنفيذ الفعال لبروتوكول العزل والتي تسمح بإستمرار الفرق التي يعاني لاعبوها من الإصابة بالفيروس.

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