تفاصيل الاستعلام عن العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021

اعرف موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 وتفاصيل الاستعلام





ننشر لكم في السطور التالية موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة (الثالثة)، فمن المقرر صرف باقي دفعات العلاوات الخمس في عام 2021 للفئات المستحقة من الأول من شهر يوليو 2006 حتى الأول من يوليو 2015 والتي يتم صرفها لما يقرب من 2.4 مليون مواطن مصري سواء بالقطاع العام أو الخاص.





موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021

تم صرف العلاوات الخمس يوم الاحد الموافق 3 يناير وهى الشريحة التى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما يصرف معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.





وتم صرف الدفعة الثالثة المقرره حسب خطة الطرف المحدده من قبل الوزارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحرص على سلامة المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.





خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس الدفعة الثالثة

- الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (اضغط هنا).

- الضغط على خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس.

- كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقم.

- ثم كتابة اسم الأم للمستفيد.

- وضع علامة صح انك لست روبورت.

- واخير الضغط على ارسال الطلب.



