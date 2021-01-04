تفاصيل الاستعلام عن العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
اعرف موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 وتفاصيل الاستعلام

ننشر لكم في السطور التالية موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة (الثالثة)، فمن المقرر صرف باقي دفعات العلاوات الخمس في عام 2021 للفئات المستحقة من الأول من شهر يوليو 2006 حتى الأول من يوليو 2015 والتي يتم صرفها لما يقرب من 2.4 مليون مواطن مصري سواء بالقطاع العام أو الخاص.

موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021
تم صرف العلاوات الخمس يوم الاحد الموافق 3 يناير وهى الشريحة التى تحصل على معاش يصل إلى 1000 جنيه، ويبلغ عددها 2.4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما يصرف معاش مستحقي الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون مواطن، ويصل عدد مستحقي الشريحة الثالثة 1.7 مليون مواطن، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.

وتم صرف الدفعة الثالثة المقرره حسب خطة الطرف المحدده من قبل الوزارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحرص على سلامة المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس الدفعة الثالثة
- الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (اضغط هنا).
- الضغط على خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس.
- كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقم.
- ثم كتابة اسم الأم للمستفيد.
- وضع علامة صح انك لست روبورت.
- واخير الضغط على ارسال الطلب.

اعرف موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 وتفاصيل الاستعلام

أخبار تهمك

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 12 ساعة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ 34 دقيقة

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى