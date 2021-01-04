اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن







قامت اليوم حملة مكبرة للتفتيش علي المطاعم ؛ الكافيهات، المقاهي والمحلات بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط الإسكندرية، وذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام: ٧٦٧،٩٣٩، ١٠٢٤ لسنة ٢٠٢٠ بشان خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا،وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق الغرامات الفورية على ألمنشآت المخالفة مع الاغلاق لمدة اسبوع.

تم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشات بطريق الحرية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية،حرصا علي سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون السيد المحافظ، وادارت اشغال الطريق، رخص المحلات، والايرادات، وأسفرت عن اغلاق عدد ١١منشاة مخالفة، منهم ١٠ منشات لم تلتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية؛ و١ ورشة لم تلتزم بمواعيد الاغلاق المقررة، حيث تم توقيع الغرامات المقررة ؛واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه شدد اللواء علاء يوسف خلال الحملة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، منع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، توفير اجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الايدي بمدخل المنشأت،استخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، التاكيد علي ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

وفي السياق ذاته اكد يوسف علي ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)
اغلاق ١١ منشاة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية بالإسكندرية (صور)

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