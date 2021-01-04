أمريكا تسجل 212,117 إصابة بكورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 212,117 إصابة مؤكدة و 1,418 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 20,558,489 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 350,664 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 12 ساعة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى