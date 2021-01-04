"الديهي" يدعو القطاع الخاص للاستثمار بمشروع تحويل المركبات للغاز الطبيعي

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يعتبر أول بيت من قصيدة تغيير المناخ والقضاء على التلوث، معتبرًا أن هذا المشروع باب للاستثمار، داعيًا المستثمرين في القطاع الخاص للاستجابة لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتكررة لهم وسرعة التفاعل والاندماج ومشاركة الدولة في المشروعات التي تتم ومن بينها مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة لن تقوم بمفردها بتحقيق النمو، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021.

وتابع، أن ترسيم الحدود البحرية مع الدولة المجاورة ساهم في ما توصلنا إليه من اكتشافات للغاز، والذي نسعى للتوسع في استخدامه بدلًا من الوقود الذي يتم استيراده من الخارج بما يساهم في تقليل الاستيراد ويحافظ على نظافة البيئة، ويساهم في تخفيض التكلفة بنسبة 50%.

وأكد، أن فكر الرئيس السيسي، يهدف لتوطين الصناعة في مصر بما يساهم في توفير العملة الصعبة.

أخبار تهمك

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى