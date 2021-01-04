"الديهي" يدعو القطاع الخاص للاستثمار بمشروع تحويل المركبات للغاز الطبيعي



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الدولة لن تقوم بمفردها بتحقيق النمو، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021.



وتابع، أن ترسيم الحدود البحرية مع الدولة المجاورة ساهم في ما توصلنا إليه من اكتشافات للغاز، والذي نسعى للتوسع في استخدامه بدلًا من الوقود الذي يتم استيراده من الخارج بما يساهم في تقليل الاستيراد ويحافظ على نظافة البيئة، ويساهم في تخفيض التكلفة بنسبة 50%.





وأكد، أن فكر الرئيس السيسي، يهدف لتوطين الصناعة في مصر بما يساهم في توفير العملة الصعبة.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يعتبر أول بيت من قصيدة تغيير المناخ والقضاء على التلوث، معتبرًا أن هذا المشروع باب للاستثمار، داعيًا المستثمرين في القطاع الخاص للاستجابة لدعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتكررة لهم وسرعة التفاعل والاندماج ومشاركة الدولة في المشروعات التي تتم ومن بينها مشروع تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.