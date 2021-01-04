خاص.. أميرة العايدي عن مشاركتها في ضل راجل: "بحب ياسر جلال وده أول لقاء يجمعني بيه"

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تُشارك الفنانة أميرة العايدي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، نيرمين الفقي، رنا رئيس.



وأوضحت أميرة العايدي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور سيدة تُدعى "أماني" وتعمل كفنانة تشكيلية، مُشيرة إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المُقبلة.



وقالت أميرة العايدي أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو حبها الشديد للأعمال التي يقوم بإخراجها أحمد صالح، ولإعجابها الشديد بالسيناريو الجيد الذي قام بكتابته السيناريست أحمد عبد الفتاح.



وأضافت أميرة العايدي :"اللي حمسني للمشاركة في ضل راجل المخرج أحمد صالح ده أول تعامل معاه وأنا متابعة شغله، وبحب شغله جدًا، ومتحمسة أوي إن أبقى معاه، تاني حاجة الورق، أحمد عبد الفتاح ورقه حلو جدًا، اشتغلت معاه" برا الدنيا" من فترة طويلة ومسلسل ضربة معلم اللي بيتعرض الأيام دي وده تالت عمل ليا معاه، وبحب أوي كتاباته واسلوبه في الحوار، تالت حاجة كلهم صحابي، وياسر صديق شخصي ليا فنان جميل انا بحبه على المستوى الإنساني والفني ده اول لقاء ما بينا، وأنا فرحانة جدًا بكل ده".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة أميرة العايدي حاليًا مسلسل" ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق.