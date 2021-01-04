خاص.. أميرة العايدي عن مشاركتها في ضل راجل: "بحب ياسر جلال وده أول لقاء يجمعني بيه"

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

تُشارك الفنانة أميرة العايدي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، نيرمين الفقي، رنا رئيس.

وأوضحت أميرة العايدي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور سيدة تُدعى "أماني" وتعمل كفنانة تشكيلية، مُشيرة إلى أنها ستبدأ في تصوير مشاهدها خلال الأيام المُقبلة.

وقالت أميرة العايدي أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو حبها الشديد للأعمال التي يقوم بإخراجها أحمد صالح، ولإعجابها الشديد بالسيناريو الجيد الذي قام بكتابته السيناريست أحمد عبد الفتاح.

وأضافت أميرة العايدي :"اللي حمسني للمشاركة في ضل راجل المخرج أحمد صالح ده أول تعامل معاه وأنا متابعة شغله، وبحب شغله جدًا، ومتحمسة أوي إن أبقى معاه، تاني حاجة الورق، أحمد عبد الفتاح ورقه حلو جدًا، اشتغلت معاه" برا الدنيا" من فترة طويلة ومسلسل ضربة معلم اللي بيتعرض الأيام دي وده تالت عمل ليا معاه، وبحب أوي كتاباته واسلوبه في الحوار، تالت حاجة كلهم صحابي، وياسر صديق شخصي ليا فنان جميل انا بحبه على المستوى الإنساني والفني ده اول لقاء ما بينا، وأنا فرحانة جدًا بكل ده".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة أميرة العايدي حاليًا مسلسل" ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، إنعام سالوسة، رانيا فريد شوقي، رياض الخولي، محمد عز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أخبار تهمك

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

منذ 39 دقيقة

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 م

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

10:02 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

08:42 م

إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

09:29 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى