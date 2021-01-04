وزيرة البيئة: تحويل ألف سيارة متهالكة للعمل بالغاز يوفر مليون دولار سنويا.. فيديو

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عملية تحويل السيارات إلى الغاز قضية وطنية تهدف إلى خفض تلوث الهواء في مصر كما إنها قضية عالمية ضمن الاحتباس الحراري.



وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، إلى أن قطاع النقل يتسبب في 23% من تلوث الهواء، مضيفة أن 47 مليار جنيه تكلفة التدهور البيئي الصحي نتيجة التلوث.



ولفتت إلى أن كل ألف سيارة متهالكة سيتم تحويلها للعمل بالغاز ستوفر مليون دولار سنويا، بينما سيوفر تحويل ألف ميكروباص 3 ملايين دولار، مؤكدة أن عملية التحويل تصب في صحة المواطن والبيئة.



وأردفت أن نسبة التلوث انخفضت في مصر خلال الفترة الماضية لعدة أسباب أبرزها توجهات الدولة لتحويل 40% من قطاع الطاقة للعمل بالطاقة النظيفة، متابعة أن البرنامج القومي لإدارة وتدوير المخلفات ومنظومة قش الأرز ساهم أيضا بخفض التلوث في مصر.

