الديهي: مشروع تحويل المركبات للغاز الطبيعي نقلة نوعية في توطين الصناعة الصديقة للبيئة



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية هائلة في الحفاظ على البيئة وفي مجال توطين الصناعة الصديقة للبيئة، وفي تغير شكل مصر في النقل، ويساهم في توفير أموال هائلة بتخفيض التكلفة لما يصل لـ 50% من استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، إلى جانب انتاج سيارات مجهزة منذ البداية للعمل بالغاز الطبيعي.



وتابع، أن الرئيس استمع لشرح وزراء المالية والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والنقل، والانتاج الحربي، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظ البنك المركزي لدورهم في هذا المشروع.



وأكد، أن هذا المشروع يعود بالنفع على المواطن؛ لكونه يوفر وسيلة نقل جماعي بها نوع من الأمان مع انخفاض التكلفة ووضع بدائل للنقل الجماعي، بما يساهم في استغناء المواطن عن استقلال سيارته الخاصة، إلى جانب أن المشروع يساهم في تقليل عوادم السيارات التي تؤدي لتلوث البيئة والإصابة بحزمة من الأمراض.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم افتتاح أول معرض لتكنولوجيا إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.