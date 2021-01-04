الديهي: مشروع تحويل المركبات للغاز الطبيعي نقلة نوعية في توطين الصناعة الصديقة للبيئة

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا شهدنا اليوم افتتاح أول معرض لتكنولوجيا إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية هائلة في الحفاظ على البيئة وفي مجال توطين الصناعة الصديقة للبيئة، وفي تغير شكل مصر في النقل، ويساهم في توفير أموال هائلة بتخفيض التكلفة لما يصل لـ 50% من استخدام الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود، إلى جانب انتاج سيارات مجهزة منذ البداية للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع، أن الرئيس استمع لشرح وزراء المالية والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والنقل، والانتاج الحربي، والبيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظ البنك المركزي لدورهم في هذا المشروع.

وأكد، أن هذا المشروع يعود بالنفع على المواطن؛ لكونه يوفر وسيلة نقل جماعي بها نوع من الأمان مع انخفاض التكلفة ووضع بدائل للنقل الجماعي، بما يساهم في استغناء المواطن عن استقلال سيارته الخاصة، إلى جانب أن المشروع يساهم في تقليل عوادم السيارات التي تؤدي لتلوث البيئة والإصابة بحزمة من الأمراض.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

استبعاد الشناوي و9 لاعبين أخرين من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب غدًا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ يوم

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة سونيديب بطل النيجر

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن سبب استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب غدًا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

4 لاعبين خارج الزمالك بأمر باتشيكو

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو يصدم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. سانت إيتيان يغري الزمالك للحصول على خدمات مصطفى محمد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر

07:00 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

02:03 م

بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر

08:28 م

تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى