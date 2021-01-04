عاجل: إصابة نائب محافظ البحيرة والسكرتير العام المساعد بفيروس كورونا

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أكدت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، إصابة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد بفيروس كورونا المستجد.



وتخضع نائب محافظ البحيرة للعزل المنزلي داخل الاستراحة الخاصة بها بمدينة دمنهور، ويخضع السكرتير العام المساعد للعزل المنزلي أيضا بمنزله بدمنهور.



كانت آخر جولات شاركت فيها نائب محافظ البحيرة، السبت الماضي، خلال جولة الافتتاحات التى قام بها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى مركزي كوم حمادة وإيتاى البارود، وغابت عن جولة المحافظ التي قام بها اليوم الاثنين، لافتتاح عدد من المشروعات في مركزي أبو حمص وإدكو.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 113898 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 1309 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1309 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 64 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.