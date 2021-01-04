جمال شعبان: فيروس كورونا أشرس عدو يواجه العالم

Advertisements

ةقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، إنه يجب على كل مريض لفيروس كورونا يعاني من أعراض تنفسية أن يكون لديه 3 أسطوانات أكسجين، واحدة للاستخدام، وواحدة للتبديل، وواحدة احتياطي، ويجب أن يكون تحت إشراف طبي.



وأكد "شعبان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب توجه المريض للمستشفى فور الشعور بالأعراض حتى لايصل متأخرًا.



وشدد العميد السابق لمعهد القلب على أن فيروس كورونا أشرس عدو غير مرأي يواجه العالم كله في وقت واحد.

