صابر الرباعي ينعى وفاة الموسيقار إلياس الرحباني

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نعى الفنان صابر الرباعي، وفاة الموسقار إلياس الرحباني وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الرباعي" قائلا: "عزائنا للبنان والعالم العربي أجمع في وفاة الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. ستبقى موسيقاك خالدة في الأذهان".





يذكر أن الموسيقار إلياس الرحباني توفى صباح اليوم الإثنين عن عمر ناهز الـ83 عاما، ونعى وفاته عدد كبير من نجوم الفن وحزن عليه الكثيرين.